NASA, 2022’de Ay’a insansız uçuş hedefliyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) son olarak, 2022'nin Şubat ayında Ay'a mürettebatsız bir uçuş gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

SLS'nin ilk uçuşu, NASA'nın Artemis programındaki ilk büyük uçuş olan Artemis I olarak bilinir. Uçuş başarılı olursa, SLS ve Orion'un bir sonraki görevi, NASA astronotlarını Ay çevresinde benzer bir yörüngede taşıyacak olan Artemis II olacak. Program, Ay'ın yüzeyine ilk kadın ve ilk beyaz olmayan insanı indirerek sona erecek. Trump yönetimi sırasında, Başkan Yardımcısı Mike Pence, NASA'ya bu inişi 2024 gibi erken bir tarihte gerçekleştirmesi için meydan okudu.

Artemis 1 görevi kapsamında Orion kapsülünü Uzay Fırlatma Sistemi roketiyle fırlatmak için yaptığı testlerin son aşamasında olduğunu açıklayan NASA, bu görev sayesinde gelecekteki mürettebatlı test uçuşlarının yolunun açılacağını belirtti. Açıklamada ayrıca, “Giderek karmaşıklaşan bir dizi görevin ilki olan Artemis 1, derin uzay araştırmaları için bir temel sağlayacak ve Artemis II görevindeki mürettebatla ilk uçuştan önce insan varlığını Ay'a ve ötesine taşıma konusundaki kararlılığımızı ve yeteneğimizi gösterecek” ifadelerine yer verildi.