Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yönelik insanlı görev planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

NASA Genel Müfettiş Ofisi'nin (OIG) raporunda, "NASA'nın mevcut takvimi, uçuşlara uygun xEMU'ları (uzay elbisesi) 2024 Kasım ayına kadar hazırlamaktan oluşuyor. Ama ajans, bu hedefe ulaşma konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya. Bu takvimde, planlanan uzay elbisesi tasarımı doğrulama ve testler nedeniyle yaklaşık 20 aylık rötar öngörülüyor. Uzay elbiseleri en az 2025 Nisan ayına kadar hazır olmayacak" ifadelerine yer verildi.

Daha önce ABD'nin, Ay’a insanlı uçuşları 2024’te yeniden başlatma niyetinde olduğu bildirilmişti. Ay programı Artemis adını almıştı.