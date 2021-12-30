NASA, 24 ilahiyatçıyı işe alacak
NASA, diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulunduğunda, insanların nasıl tepki vereceğini ve keşfin tanrılar ve yaratılış hakkındaki fikirleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için din insanlarından yardım istedi. NASA bu kapsamda, farklı dinler ve mezhepler hakkında çalışma yapan 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu.
30 Aralık 2021, Perşembe 09:53 Son Güncelleme:
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2014 yılında 1.1 milyon dolar hibe verdiği New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ndeki (CTI) programında yer almak üzere 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu.
Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek.
CTI kuruluş amacını 'teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.
Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya alanında doktora derecesine sahip olan rahip ve teolog olan Dr. Andrew Davison, NASA’nın işe alacağı 24 ilahiyatçı arasında yer alıyor.
Davidson, Cambridge Üniversitesi sitesindeki bir blog yazısında, "Dini gelenekler, insanlığın başka bir yerde bu tür bir yaşam doğrulamasında nasıl davranacağı hakkında önemli bir faktör olacaktır. Bu nedenle, NASA'nın Princeton'daki İlahiyat Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak astrobiyolojinin toplumsal etkileri üzerinde çalışmak önemlidir” diye konuştu.