NASA, 24 ilahiyatçıyı işe alacak

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2014 yılında 1.1 milyon dolar hibe verdiği New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ndeki (CTI) programında yer almak üzere 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu.

Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek.

CTI kuruluş amacını 'teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.

Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya alanında doktora derecesine sahip olan rahip ve teolog olan Dr. Andrew Davison, NASA’nın işe alacağı 24 ilahiyatçı arasında yer alıyor.

Davidson, Cambridge Üniversitesi sitesindeki bir blog yazısında, "Dini gelenekler, insanlığın başka bir yerde bu tür bir yaşam doğrulamasında nasıl davranacağı hakkında önemli bir faktör olacaktır. Bu nedenle, NASA'nın Princeton'daki İlahiyat Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak astrobiyolojinin toplumsal etkileri üzerinde çalışmak önemlidir” diye konuştu.