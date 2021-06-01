NASA, 250 yıl önce keşfedilen galaksinin fotoğrafını paylaştı
NASA, 1785 yılında keşfedilen NGC 5037 galaksisinin fotoğrafını yayımladı. Başak Takımyıldızı yakınlarındaki galaksinin 150 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.
01 Haziran 2021, Salı 09:58 Son Güncelleme:
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NASA, ömrünü doldurmak üzere olan Hubble Uzay Teleskopu'yla 150 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin fotoğrafını paylaştı. 'Wide Field 3' kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çarpıcı detaylar bulunuyor.
Şekli nedeniyle Araba Tekeri adını alan bu galaksinin kenarları 100 bin ışık yılı genişliğinde bir alanı kapsıyor.
Yeni Genel Katalog'da yer alan galaksi, Yelken takımyıldızı yönünde bulunuyor.
Başak (Virgo) takımyıldızında bulunan NGC 5037, 1785 yılında besteci ve astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti.