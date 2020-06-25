NASA 425 milyon fotoğrafı bir araya getirdi

Güneş'i gözlemleyen NASA misyonu Solar Dynamics Observatory (SDO), 10 yıl boyunca topladığı 425 milyon görseli bir araya getirip yüksek çözünürlüklü video olarak kamuoyu ile paylaştı.

NASA'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada 10 yıl boyunca Güneş'ten toplanan verilerin 20 milyon gigabyte olduğu belirtildi.

SDO'dan verilen bilgiye göre, videodaki her 0,75 saniyede bir Güneş'in görüntüsü yer alıyor.



