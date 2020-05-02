NASA, 2024 yılında Ay’a yeniden insanlı bir görev yapacağını, bu görevde bulunacak astronotlardan birinin de kadın olacağını söylemişti.

Uzay Ajansı şimdiyse Artemis adı verilen görevde yer alacak özel şirketleri açıkladı.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Artemis görevinde yer alacak 3 özel şirketi açıkladı. Buna göre Dynetics, SpaceX ve Blue Origin, Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek.

NASA, bu kapsamda 3 şirkete 10 aylık süreç için toplamda 967 milyon dolar teşvik verecek.

Şirketlerin geliştirecekleri araçlar şu şekilde:

Blue Origin: Kendi New Glenn Roket Sistemi ve ULA Vulcan Fırlatma Sistemi ile fırlatılacak üç aşamalı iniş aracı üretecek. (Integrated Lander Vehicle)

Dynetics: ULA Vulcan Fırlatma Sistemi'nden fırlatılacak, iniş ve yükselme yeteneklerine sahip iskelet üretecek. (Dynetics Human Landing System)

SpaceX: SpaceX Super Heavy adlı roketini kullanacak tam entegre ‘iniş aracı’ üretecek. (Starship)