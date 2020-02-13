NASA astronot arıyor

NASA 2-31 Mart tarihlerinde astronot olmak isteyenlerin başvurularını alacağını duyurdu. Bazı şartların karşılanması halinde astronotluğa başvuru yapılabiliyor.

Ay ve Mars görevlerinde yer almak için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronot aramaya başladı. NASA’nın mevcutta 48 astronotu bulunuyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen NASA yeni uzay görevleri için Artemis Jenerasyonu astronotlar yetiştirecek.

"Yıldızları keşfetmek için yeterli özellikler"

NASA’nın başındaki isim Jim Brindenstine astronotların kadın ve erkeklerden oluşacağını ve adayların yıldızları keşfetmek için yeterli özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti. Başvurmak için ise bazı şartlar gerekiyor.

İşte o şartlar:

- ABD vatandaşı olmak,

- Mühendislik, bilim, teknoloji, ve matematik alanlarından herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak veya ilgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak,

- Osteopatik tıp doktoru olmak

- Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek.

Başvuracak olan adayların alanlarında iki yıl boyunca deneyimlerinin olması veya jet uçaklarında en az bin saatlik kaptan pilotluk tecrübesinin olması gerekiyor.

Yılda 160 bin dolar kazandırıyor

Astronotların yıllık kazançları yaklaşık 160 bin dolar civarında oluyor. Türk Lirasına çevirdiğimizde ise yaklaşık 960 bin liraya denk geliyor.