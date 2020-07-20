NASA astronotları 2 Ağustos’ta dünyaya ayak basacak

ABD’li ünlü girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA’nın Crew Dragon ekibi Chris Cassidy ve Bob Behnken’in dünyaya dönüş tarihi 2 Ağustos olarak belirlendi. NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekibin dönüşünde hava durumunun da göz önüne alınacağı, tarihte değişiklik olabileceğini ifade etti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) dışında 2 gün önce yürüyüşe çıkmıştı.