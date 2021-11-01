NASA astronotları uzayda yetiştirdikleri biberden tako yaptı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.

Acı şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek.

ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan tako yaptıklarını açıkladı.