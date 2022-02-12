NASA astronotu uzayda en uzun kalma rekoruna gidiyor

NASA astronotu Mark Vande Hei uzayda aralıksız geçirdiği günlerle Amerikan uzay programı rekoruna yaklaşıyor ve mart ayında eve döndüğünde yaklaşık bir yılını gezegen dışında geçirmiş olacak. Astronot 9 Nisan 2021'den beri Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunuyor. 30 Mart'ta planlandığı gibi geri dönerse, Vande Hei uzayda art arda 355 gün geçirmiş olacak.

Mevcut NASA rekortmeni astronot Scott Kelly, 1 Mart 2016'ya kadar Uzay İstasyonu ISS'de 340 gün kalmıştı. 2009'dan beri eski bir ABD Ordusu subayı ve NASA astronotu olan Vande Hei'nin aslında Ekim ayında Dünya'ya dönmesi planlanıyordu, ancak dönüşü, bir Rus film yapımcısı ve aktrisinin ISS'de bir filmin bölümlerini çekebilmesi için ertelendi.

NASA, uzun süreli uzay uçuşunun insan vücudu üzerindeki etkilerini incelemek için Vande Hei'nin uzayda uzun süreli kalmasını istiyor. Böylece Mars'a veya diğer uzak uzay destinasyonlarına gelecekteki bir görevle ilgili önemli bilgiler edinebilecek.

Vande Hei, 14 Eylül'de Twitter'da "Başından beri hazırlıklı olduğum bir ihtimal" diyerek görevinin uzatılmasına olumlu bakmıştı."Bilime ve gelecekteki keşiflere katkıda bulunurken bunu harika ekip arkadaşlarıyla deneyimleme fırsatı heyecan verici” demişti. Uzayda en uzun kalma rekorunu hali hazırda 1994 ve 1995 yıllarında Rus Mir uzay istasyonunda 437 gün uçan Valeri Polyakov elinde bulunduruyor.