NASA'dan yapılan açıklamaya göre, beşinci nesil avcı uçağı F-35 Lightning II'nin gövde bileşenlerini üreten Turkish Aerospace Industries’in (TAI) yerine geçeceği öne sürülen Amerikan Northrop Grumman şirketinin iştiraki olan Orbital Science Corporation ile imzalanan anlaşma 187 milyon dolar tutarında.

Anlaşma bedeli, istasyonun yerleşim modülü ve lojistik blokunun tasarımının yapılmasını öngörüyor. Tasarımın yıl sonuna kadar hazır olması bekleniyor.

Ay Yörüngesel Platformu-Ana Kapı adı verilecek 55 tonluk istasyonun ilk parçasının 2022'de; robot kol, mürettebat yerleşim modülü ve hava kilidi gibi diğer parçaların da bundan hemen sonra Dünya'nın uydusunun yörüngesine gönderilmesi öngörülüyor.

İstasyonun inşasında ve Ana Kapı'yı ziyaretlerde, hâlâ geliştirilme aşamasındaki Orion derin-uzay kapsülü ve SLS mega roketinin kullanılması bekleniyor.

NASA yetkilileri, Ana Kapı'nın 2022'den bir kaç yıl sonra astronotlara ev sahipliği yapmaya hazır olabileceğini vurguluyor.

Ay'ın yörüngesindeki bu ileri karakolda mürettebat için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) kadar geniş bir alan bulunmayacak.

Ana Kapı'da planlara göre yaşam alanı minimum 55 metreküp olacak, aynı anda en fazla dört astronota ev sahipliği yapabilecek. UUİ'de bu alanın 388 metreküp olduğu belirtiliyor.

Ay'ın yörüngesine inşa edilmesi planlanan istasyonun, uydu üzerinde ve çevresinde ticari ve bilimsel araştırmalara olanak sağlaması ümit ediliyor.