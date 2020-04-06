NASA'nın Artemis adını verdiği proje, insanoğlunu 2024 yılında Ay'a indirmeyi planlıyor. NASA’nın Ay görevi ve burada icra edilecek bilimsel çalışmalar, üç temel unsura dayanıyor.

Mürettebat tarafından Ay'da dolaşmak için kullanılacak ay arazi aracının ad LTV. Esasen, bu bir gezici ama robotik olmak yerine pilotlu. Kapalı bir kokpiti yok, bu yüzden astronotlar kısa yolculuklar için tam koruyucu araç dışı aktivite (EVA) uzay giysisi giyecekler.

Tamamen kontrol altına alınmış ve basınçlı daha büyük bir gezici olacak. Bu ise kapalı bir kabin tasarımına sahip. Bu sayede çok daha uzak bölgelere düzenlenen görevlerde kullanılabilen araçla 45 güne kadar seyahat edilebilecek.

Yüzeyde daha kısa süreli kalışlarda mürettebat için daha kalıcı ve sabit bir yer olarak işlev görebilecek bir ay temel yüzey yaşam alanları da var. Kısa süreleri barınma ihtiyacı için kullanılması düşünülen bu yerler, 4 kişiye kadar konaklama imkânı sunacak.

NASA, yüzey görevleri için asıl barınma yerinin yaşanabilir mobil platform olacağını ifade ediyor. Ay yörüngesinde bulanan Geçit isimli uzay istasyonunun yüzeyde görev icra etmeyen tüm personelin konaklayacağı ana üs olacağını belirtiliyor.

Bu, sadece Ay yüzey misyonları için değil, aynı zamanda Mars ve ötesini keşfetmek için bir geçiş istasyonu olarak atlama noktası haline geldiğinden önemli olacak.

NASA ayrıca robotik gezicilerin, araştırma için veri ve malzeme toplama gibi amaçlarla kullanılmak üzere Ay altyapısının önemli bir bileşeni olacağını ve su gibi sürekli varlık için anahtar kaynakların üretiminin gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

İnsanlı Mars görevleri kapsamında hayata geçirilecek uygulamalarda, dört kişilik bir Astronot ekibi Geçit’te birkaç aydan fazla süre geçirecek. Buradaki amaç Mars’a yapılacak seyahatin etkilerini incelemek olacak. Yapılan açıklamaya göre işler planlandığı gibi giderse söz konusu görev insanoğlunun uzayda geçireceği en uzun zaman olacak.







