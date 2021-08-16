NASA, Ay'da toplanan kumlarla malzeme üretecek
NASA, Ay'da malzeme üreteceği yeni bir projeyi başlattı. Redwire isimli bir şirketin ürettiği özel bir üç boyutlu yazıcıyı ISS'e gönderen kurum, uzay koşullarında malzeme üretip üretemeyeceğini araştırıyor. Bu üç boyutlu yazıcı, Ay'ın tozlu kumunu kullanarak malzeme baskısı yapabiliyor.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 13:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Uzay ajansı, bir süredir ay regolitini kullanarak 3D baskı yapmayı düşünüyor; ancak test için ISS’nin mikro yerçekimi ortamına bir 3D yazıcı göndermek, teknolojiyi kullanıma hazır hale getirmek için yeni bir adım. Araştırmacılar, baskının yerçekimi olmadan çalışıp çalışmadığını ve basılı malzemenin gücünün ne olacağını araştırıyor.
Yazıcı Ay simülasyonu kullanarak çalışıyor; yani Ay regolitine kimyasal olarak benzer malzemeden insan yapımı bir bileşik kullanılıyor.
Redwire, 3D baskı yaklaşımının küçük armatürler ve donanımlar için kullanılmasının yanı sıra; sonunda iniş pistleri, temeller, yollar ve hatta astronotların içinde yaşaması için Ay habitatları gibi daha büyük ve daha karmaşık parçaları basmak için kullanılabileceğini de söylüyor.
NASA, 3D baskı teknolojisini diğer gezegenlerde de kullanılabilecek şekilde geliştirmeye çalıştığını belirtiyor.