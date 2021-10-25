Dünya, NASA Başkanı Bill Nelson tarafından yapılan UFO açıklaması ile çalkalandı!

"DÜŞMAN OLMADIĞINI UMARIZ"

Gündemden düşmeye UFO görüntüleri ile ilgili konuşan Nelson'ın açıklamaları sosyal medyada çokça konuşulmaya başladı.

Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğü belirti ve şu ifadeleri kullandı: "Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bu tür bir teknolojiye sahip bir düşman olmadığını umarız."

'PARALEL EVREN' AÇIKLAMASI

Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi.

Nelson, 'Benim kişisel görüşüm evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin tek gezegen olduğunu söyleyebilirim' ifadeleri ile evrende Dünya dışında hayat olduğuna dair inancını dile getirdi.

OBAMA DA BENZER AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.

Obama, hükümetin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğrulamış ve 'Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz' demişti.

Obama'ya 51'inci Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialar da sorulmuş eski başkan uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu bir şekilde reddetmişti.

Obama da Nelson'ınkine benzer bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: "İşin doğrusu şu; gökyüzünde nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve biz onların tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz."