NASA, Boeing Starliner’ın mürettebatsız yeni test uçuşunu onayladı

NASA, şimdiyse gemiyi 30 Temmuz’daki mürettebatsız yörünge uçuş testine hazırlıyor. Öngörülemeyen bir gecikme olmadığı sürece kapsül, Uzay Kuvvetleri’nin Atlas V roketine monte edilmiş Cape Canaveral İstasyonu‘ndan saat 14:53 ET’de fırlatılacak. NASA uçuşu ertelerse, testi en erken 3 Ağustos’ta tekrar gerçekleştirmeye çalışacak.

Uçuşun amacı, NASA’nın Starliner’ın yeteneklerini uçtan uca test etmek. NASA, kapsülün fırlatma, yerleştirme ve atmosferik yeniden giriş dahil olmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılan bir yolculuğun her yönünü idare edip edemeyeceğini bilmek istiyor. Ajans, “Yeni test uçuşu NASA’nın Boeing’in mürettebat taşıma sistemini uzay istasyonuna ve uzay istasyonundan astronotları taşımak için sertifikalandırmasına yardımcı olacak değerli veriler sağlayacak” dedi.

Uçuş başarılı olursa, NASA, Starliner’ın mürettebatlı bir testi ile ilerleyecek. NASA’daki ticari ekip program yöneticisi Steve Stich, bunun bu yıl en kısa sürede gerçekleşebileceğini söyledi.