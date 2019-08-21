NASA böyle görüntüledi

İzmir’de iki gün boyunca etkili olan orman yangınları NASA uyduları tarafından görüntülendi

21 Ağustos 2019, Çarşamba 09:52 Son Güncelleme:
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NASA böyle görüntüledi

NASA’nın EODIS (Earth Observing System Data and Information System) uyduları tarafından alınan görüntülerde, yangının dumanlarının Ege Denizi’ne doğru yayıldığı net bir şekilde görülüyor. Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre; görüntülerde ayrıca Türkiye’nin yanı sıra komşu ülkelerdeki yoğun orman yangınları da dikkat çekiyor. 19 Ağustos’ta kaydedilen görüntülerde başta İtalya’nın güneyi olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Ortadoğu’da çok sayıda orman yangını görülüyor. 


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