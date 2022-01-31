NASA, volkanik patlamaların sebep olabileceği hasarların önüne geçebilmek için patlamaları önceden tespit edebileceği sistemler üzerinde çalışıyor. NASA, çalışmalarında zorlu ortamlara dayanabilecek bu drone’lar için Black Swift Technologies ile işbirliği yaptı.

Yanardağ çevresinde gözlem yapacak insansız hava araçları, aşındırıcı gazlara ve büyük sallantılara da dayanıklı. Ayrıca yanardağlardaki huzursuzluk belirtilerini arayabilecek ve salınan gazları algılayabilecek. Yapılan ilk hava araçları Kosta Rika’da içerisinde birçok bakteri bulunduran bir yanardağı izlemesi için test edildi. Yakın bir zamanda da Alaska’daki Aleutian Adaları’ndaki Makushin Volkanı’nda uçuş testlerine devam edildi.

Pilotların görüş menzili dışındayken bile uçuşuna devam edebilen drone, önceden belirlenen uçuş planıyla otomatik pilot sistemini kullanarak yanardağın zirvesine kadar çıkabiliyor



