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Bilim & Teknoloji NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti

NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti

Bilim & Teknoloji

NASA en iyi dünya fotoğrafını seçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) düzenlediği yarışma ile en iyi dünya fotoğrafını çekti. Kazanan fotoğraf ise Bahamalar oldu.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 10:36 Son Güncelleme:
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), düzenlediği fotoğraf yarışması ile tüm zamanların en iyi dünya fotoğrafını seçti. Dünya Turnuvası 2020 adıyla düzenlenen yarışmada, 56 bin kişinin oy kullandığı belirtilirken; yarışmanın kazananı, yüzde 66 oy ile Bahamaları gösteren fotoğraf oldu.

Öte yandan, yarışmada bulunan diğer fotoğraflar da NASA tarafından paylaşıldı.

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