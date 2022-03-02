NASA endişeli: Rusya saldırısı uzayı karıştırdı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yaşanan diplomatik kriz nedeniyle İngiliz yapımı Mars gezgini "Rosalind Franklin"in bu yıl fırlatılmasının "çok düşük bir ihtimal" olduğunu açıkladı. Rus uzay ajansı Roscosmos, Avrupa Birliği'nin (AB) işgal harekâtı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara misilleme olarak Soyuz roketlerinin Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Kourou uzay limanından fırlatılmasını askıya alacağını duyurdu. Ardından ESA da Rosalind Franklin projesinin risk altında olduğunu bildirdi. ESA yaptığı açıklamada, "Rusya'ya yaptırımların" Mars projesini belirsiz bir duruma düşürdüğünü belirtti. Rosalind Franklin'in bir Rus roketiyle fırlatılması ve 8 ay sonra Rus donanımı kullanılarak Dünya’ya inmesi planlanıyordu.

ÇÖZÜM ARIYOR

Öte yandan Rusya'nın Roscosmos uzay şefi Dmitry Rogozin, Moskova'nın Ukrayna'ya işgal harekâtı başlatmasının ardından gelen ABD yaptırımlarına misilleme olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) ortaklıktan çekilme olasılığını gündeme getirdi. Bunun üzerine kaygılanan ABD'nin uzay ajansı NASA, yeni çözüm arayışına girdi.

İSTASYONUN AYAKTA TUTULMASINDAN SORUMLU

Soğuk savaş sonrası yumuşamanın bir sembolü olan ve 21 yıldır sürekli kullanılan ISS'ye ABD güç ve yaşam desteği sağlıyor. Rusya ise istasyonun itilmesinden ve ayakta tutulmasından sorumlu. Rogozin'in Rusya'nın desteğini çekebileceği ihtimalini gündeme taşımasının ardından NASA, Rus yardımı olmadan ISS'yi yörüngede nasıl tutacağını araştırıyor.

NASA'nın insanlı uzay uçuşu programına başkanlık eden Kathy Lueders, ABD havacılık ve savunma şirketi Northrop Grumman ile Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in olası bir Rusya çekilmesinde destek olabileceğini söyledi.





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