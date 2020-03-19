NASA, 'evden çalışma' sistemine geçti
NASA, 2 görevlide yeni tip corona virüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.
19 Mart 2020, Perşembe 18:20 Son Güncelleme:
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 görevlide yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti. NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın sözleşmeli personeli dahil tüm çalışanlarının bir sonraki talimata kadar evden çalışması kararı alındığını duyurdu. Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip corona virüse (Kovid-19) rastlanmıştı.
ABD'de yeni tip corona virüs salgınında 155 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 464 vaka görüldü.
AA
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