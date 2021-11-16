Bilim & Teknoloji NASA, gezgin ateş topunu görüntülemeyi başardı

NASA, gezgin ateş topunu görüntülemeyi başardı

Bilim & Teknoloji

NASA, gezgin ateş topunu görüntülemeyi başardı

NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi, meteor kameralarının ateş topunun görüntülerini yakaladığını açıkladı. NASA'dan gelen veriler, ateş topunun gökte 300 kilometre seyahat ettiğini gösteriyor.

16 Kasım 2021, Salı 09:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Salı gecesi yaşanan uzun yolculuğun Alabama, Georgia ve Tennessee eyaletlerinden açıkça gözlemlenebildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Bu ateş topu, bizim 'Dünya’yı sıyıran göktaşı' dediğimiz türden bir meteordu" ifadelerine yer verildi. Dünya’yı sıyıran (Earthgraze) göktaşları, gezegenin üst atmosferinde uzun bir rota izleyen ve sonra yeryüzüne düşmeden atmosferi terk eden parlak meteorları tanımlıyor. Bu meteorların havada parçalandığı veya patladığı durumda parçaları yeryüzüne düşebiliyor. NASA, bu nedenle olayı "Onu görecek kadar şanslı olanlar için nadir rastlanır bir meteor gözlemi" diye niteledi.

Ateş topu nedir?

Atmosfere girdiğinde parlak kıvılcımlar saçan büyük meteorlar, genellikle "ateş topu" diye adlandırılıyor. Uzmanlara göre Dünya atmosferine her gün ateş topu niteliğinde binlerce göktaşı giriyor. Ancak bunların büyük kısmı, okyanuslarda ya da ıssız bölgelerde beliriyor veya gün ışığı nedeniyle göze çarpmıyor.

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
500 restorana ulaşana kadar durmayacak
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Günde iki buçuk saat sosyal medya kullanıyoruz!