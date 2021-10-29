NASA: Hubble Uzay Teleskobu bozuldu

Yörüngede bulunan Hubble Uzay Teleskobu’nun 25 Ekim'de 'iç uzay aracı iletişimiyle senkronizasyon sorunları' yaşadığı ve akabinde 'güvenli moda' geçtiği açıklandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) aktardığı açıklamada, sorunun nedeninin araştırıldığı ve bir çözüm bulunana kadar gözlemlerin askıya alındığının altı çizildi.

Bu nedenle dünyanın dört bir yanında Hubble'dan yapılan gözleme dayanan çalışmalar da sekteye uğramış oldu.

Hubble geçtiğimiz aylarda da arıza haberi ile gündeme gelmiş, NASA'dan yapılan açıklamada arızanın teleskobun 1980'lerden kalma bilgisayarından yaşanan bir aksaklık nedeniyle yaşandığı bilgisine yer verilmişti.

1990 yılından beri yörüngede görev alan Hubble, bu yıl içinde görevini James Webb Teleskobu'na bırakarak emekli edilecek.