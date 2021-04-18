NASA, Ingenuity adlı helikopterin uçuş tarihi açıkladı

NASA‘nın, Perseverance isimli aracıyla Mars yolcuğuna çıkan helikopteri Ingenuity, uçuş için geri sayıma başladı. Ingenuity, 19 Nisan Pazartesi günü ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

Uçuşun daha önce birkaç kez ertelenme nedeninin arkasında aslında yapılan bazı geliştirmeler var. NASA, Ingenuity’nin uçuş yazılımını geliştirip tekrar yüklemeye karar verdi. Bu süreç haliyle birkaç gün aldı. Ardından NASA’nın paylaştığı tweetle helikopterin yüksek hızlı pervane testini başarıyla geçtiği ve uçuş tarihinin belirlenmek üzere olduğu kamuoyuna bildirildi.

19 Nisan’da 30 saniye havalanıp yüzeye inecek Ingenuity, Perseverance’ın gökteki gözcüsü olarak görev yapacak. Helikopter, hızlı bir şekilde Mars’ın yüzeyinde dolaşırken farklı açılardan görüntüler yakalayacak.