NASA, James Webb Uzay Teleskopu için yine erteleme kararı aldı

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasını tekrar ertelediğini duyurdu. bu seferki erteleme fazla uzun süreli olmayacak. Teleskopun kasım ayında veya aralık ayının ilk günlerinde fırlatılması bekleniyor. Kesin tarihin ise yaz mevsiminin ilerleyen günlerinde veya sonbaharda belirleneceği ifade edildi.

Teleskopun fırlatma sürecinden sorumlu direktör Beatriz Romero, teleskopun sevkiyatının, roketin ve fırlatma rampasının durumları dikkate alınarak böyle bir karara varıldığını dile getirdi.

Webb, Fransız Guyanası'ndaki uzay limanına ulaştıktan sonra, onu fırlatmaya hazırlamak 55 gün sürecek. Bu, fırlatma çerçevesinin en erken kasım ayının ortasında olacağı anlamına geliyor.

Teleskopun fırlatılması için 2007’den bu yana bir tarih belirlenmeye çalışılıyor.