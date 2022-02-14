Bilim & Teknoloji NASA, Jüpiter'de görülen en güçlü ışığı tespit etti

NASA, Jüpiter'de görülen en güçlü ışığı tespit etti

Bilim & Teknoloji

NASA, Jüpiter'de görülen en güçlü ışığı tespit etti

NASA'nın 10 yıl önce uzaya fırlattığı NuSTAR Uzay Teleskobu, Jüpiter'le ilgili 30 yıllık bir gizemin çözülmesine yardımcı oldu.

14 Şubat 2022, Pazartesi 09:38 Son Güncelleme:
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NuSTAR Uzay Teleskobu, Jüpiter’den geldiği belirlenen ve şimdiye kadar görülen en yüksek enerjili X-ışınlarını görüntüledi. Bu yüksek enerjili X-ışını radyasyonu ışığın tespit edilmesiyle aynı zamanda 30 yıllık bir gizem de çözülmüş oldu.

NASA’nın 1992’de Güneş’i incelemek için gönderdiği Ulysses uzay aracı Jüpiter’in yakınından geçerken hiç X-ışını tespit edememişti. Araştırmacılar, bunun sebebinin X-ışınlarının daha yüksek enerjilerde sönük hale gelmesi ve Ulysses’in sisteminin bu ışınları algılayacak bir sisteme sahip olmamasından kaynaklandığını düşünüyor.

NASA’nın Chandra ve XMM-Newton gözlemevleri tarafından gezegenin auroralarından düşük enerjili X-ışınları yayıldığı gözlemlenmişti. Ancak bu kadar yüksek enerjide olduklarına dair bir kanıt bulunamamıştı. NuSTAR’ın yeni gözlemiyle araştırmacılar, Jüpiter’in volkanik uydusu Io’nun elektronlarının yüksek enerjili X-ışınları yarattığını ilk kez doğruladı.

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