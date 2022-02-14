NuSTAR Uzay Teleskobu, Jüpiter’den geldiği belirlenen ve şimdiye kadar görülen en yüksek enerjili X-ışınlarını görüntüledi. Bu yüksek enerjili X-ışını radyasyonu ışığın tespit edilmesiyle aynı zamanda 30 yıllık bir gizem de çözülmüş oldu.

NASA’nın 1992’de Güneş’i incelemek için gönderdiği Ulysses uzay aracı Jüpiter’in yakınından geçerken hiç X-ışını tespit edememişti. Araştırmacılar, bunun sebebinin X-ışınlarının daha yüksek enerjilerde sönük hale gelmesi ve Ulysses’in sisteminin bu ışınları algılayacak bir sisteme sahip olmamasından kaynaklandığını düşünüyor.

NASA’nın Chandra ve XMM-Newton gözlemevleri tarafından gezegenin auroralarından düşük enerjili X-ışınları yayıldığı gözlemlenmişti. Ancak bu kadar yüksek enerjide olduklarına dair bir kanıt bulunamamıştı. NuSTAR’ın yeni gözlemiyle araştırmacılar, Jüpiter’in volkanik uydusu Io’nun elektronlarının yüksek enerjili X-ışınları yarattığını ilk kez doğruladı.