24.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Bilim & Teknoloji NASA, kozmosun yeni görüntüsünü paylaştı

NASA, kozmosun yeni görüntüsünü paylaştı

Bilim & Teknoloji

NASA, kozmosun yeni görüntüsünü paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, uzaya gönderilişinin 30. yılını kozmosun yeni bir görüntüsüyle kutladı.

24 Nisan 2020, Cuma 22:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hubble Uzay Teleskobu’nun internet sitesinde, 30. yıl dolayısıyla Dünya’dan yaklaşık 163 bin ışık yılı uzaklıktaki Samanyolu Gökadası’nın yakınında yıldız oluşturan bir bölgenin görüntüsü paylaşıldı. Paylaşılan görüntüdeki dev kırmızı bulutsu şeklin "NGC 2014", daha küçük mavi oluşumun ise "NGC 2020" olarak adlandırıldığı belirtildi.

"Kozmik Resif"

Gökbilimciler, görüntüyü deniz altı dünyasına benzediği gerekçesiyle "Kozmik Resif" olarak nitelendirdi. Yeni görüntü, Hubble’nin 30 yıllık serüveni boyunca gözlemlediği en net "yıldız oluşum bölgesi" olarak değerlendiriliyor.

Hubble, uzay gözlemine başladığı 1990’dan bu yana çektiği görüntülerle gök bilimine önemli katkılarda bulunurken, teleskop vasıtasıyla elde edilen veriler kullanılarak geçen yıl yaklaşık 1000 makale yayımladı. NASA’nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990’dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

AA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bill Gates’in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi