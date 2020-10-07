NASA: Mars ekim ayında Dünya’ya en yakın konuma gelecek
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars’ın dünyaya en yakın konuma geleceğini belirtti.
07 Ekim 2020, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
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Kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek. NASA, Mars gezegeninin her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.
Kızıl gezegen Dünya'ya en yakın yaklaşımını, 6 Ekim'de gerçekleşecek ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi. Mars’ın Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi NASA'nın verdiği bu haber ilgilileri çok sevindirdi.
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