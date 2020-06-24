NASA, Mars’a helikopter göndermek için geri sayıma başladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ı keşfetmesi için tasarladığı “Ingenuity (Yaratıcılık)” isimli uzay helikopteri için geri sayım başladı.

Mars 2020 görevi kapsamında hazırlanan helikopterin, Kennedy Space Center’da son hazırlıkları yapılıyor.

20 Temmuz'da fırlatılacak olan Mars Perseverance aracı ile 'Kızıl Gezegen'e gönderilecek olan Mars Helikopterinin son testlerinin devam ettiği ve NASA’nın en ileri düzeyde teknoloji cihazı olacağı belirtiliyor.

NASA yetkilileri görevin başarılı olması halinde, insanlık tarihinde ilk defa başka bir gezegende kontrol edilen bir uçuş gerçekleşeceğini ifade etti.

Mars Helikopteri, Mars’a ulaşmasından 3 ay sonra uçuşa hazır hale gelecek. Helikopter uçuş gereken elektrik üretimini Güneş’ten sağlayarak kendi üretecek.

Mars Helikopteri’nin, örnek toplamak ya da veri analiz etmek gibi bilimsel bir görevi olmadığı açıklandı. Helikopter, Mars’ın ince atmosferinde uçmanın mümkün olabileceğini gösterecek.

Helikopter başarılı olursa Mars veya diğer gezegenler, uçarak daha hızlı keşfedebilecek.