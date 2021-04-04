NASA, Mars’ta bulunan gizemli mavi taşı araştırıyor

NASA, Ingenuity helikopterini uçuş testleri için hazırlarken, Perseverance operatörleri yakınlarda ilginç bir kaya fark etti ve bir araştırma başlattı.

Mars genel olarak kırmızı renkle ilişkilendirilse de, Perseverance tarafından bulunan yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki taş mavi-yeşil renkte görünüyor. Aynı zamanda tüm yüzeyinde parıldayan noktalara sahip. Bilim insanları bu garip kayanın yerel ana kayadan ayrılan bir şey mi, çok uzaktaki bir çarpmadan kaynaklanan bir Mars parçası mı yoksa bir göktaşı mı olduğunu merak ediyor.

Gezginin içine yerleştirilen lazer, gezegenin jeolojisi hakkında veri toplamak adına Marslı kayaları yok etmek için tasarlandı. Kullanılan lazer, SuperCam cihazının da bir parçası. Binlerce dereceye ısıtıldığında, parçaları buharlaştırarak plazmaya dönüştürebiliyor. Şu anda, gezginin direğine takılan SuperCam adlı kamera, kimyasal bileşimi analiz etmek için fotoğraf çekebiliyor.

Araştırmacılar, kaya şu anki konumunda oluşmadıysa, kratere uzak geçmişte su ile taşınmış olabileceğine ya da bir göktaşı parçası olabileceğine inanıyor.



