NASA yeni yaptığı bir açıklamada, Mars'ta jeolojik aktiviteyi araştıran InSight uzay aracının, son zamanlarda, daha önce 2019 yılında iki büyük deprem gözlemlediği aynı bölgede "iki güçlü, net deprem" kaydettiğini duyurdu. Bu depremler ise Mars'ta sismik olarak aktif bir bölgeye işaret ediyor. Görünüşte yaşamdan yoksun gibi görünse de Mars’ta fay hattı olarak aktif olabilecek yerler olabilir.

NASA’nın açıkladığı kadarıyla 3.3 ve 3.1 büyüklükleri bulunan bu depremler Cerberus Fossae adı verilen bir bölgede ortaya çıktı. Söz konusu konumun aktif olduğu fikrini destekleyen depremler 7 Mart ve 18 Mart 2021 tarihlerinde meydana geldiği aktırılıyor.

Söz konusu depremler Dünya açısından düşünüldüğünde nispeten daha düşük etkili depremler olarak kabul edilse de Mars için durumlar biraz daha farklı.

Depremlerin gerçekleştiği bölge olan Cerberus Fossae, eski volkanik düzlüklerden oluşan bir araziyi kesen dik kenarlı çukurlara sahip. Burada heyelan olduğuna dair kanıtlar bile önceki araştırmalarda ortaya çıkmıştı. Söylenene göre söz konusu heyelanların sebebi gerçekleşen bu depremler olabilir.

InSight Lander 2018 yılının kasım ayından şimdiye kadar 500'den fazla deprem kaydetti. Bunlar da Mars'ın yeraltında gerçekten de bazı volkanik olarak aktif yerler olabileceğini, belki de Dünya'da olduğu gibi hareket eden ve magmaların varlığının olabileceğini gözler önüne seriyor.