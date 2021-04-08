18 Şubat tarihinde Mars'a iniş gerçekleştiren Perseverance aracı, Mars'tan görseller paylaşmaya devam ediyor.

Perseverance tarafından gönderilen ve NASA tarafından paylaşılan bir fotoğrafta gökkuşağı benzeri bir yansımanın bulunması tartışmalara neden oldu.

Gökkuşağı yansımasına yönelik yöneltilen sorulara karşılık NASA, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. NASA hesabından yapılan paylaşımda, "Birçok kişi bunun Mars'ta bir gökkuşağı olup olmadığını sordu. Hayır, gökkuşaklarının burada oluşması mümkün değildir. Gökkuşakları, yuvarlak su damlacıklarından yansıyan ışıklar tarafından oluşturulur, ancak burada yoğunlaşmaya yetecek kadar su yokt ve atmosferdeki sıvıya göre burada bulunan su çok daha soğuk olacaktır. Resimde görülen ve gökkuşağına benzetilen yay, bir mercek parlamasından ibarettir" ifadeleri kullanıldı.

Perseverance ve Ingeunity robotik helikopterini içeren Mars keşif görevi, 30 Temmuz 2020'deki fırlatmayla başlatıldı. 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e inişi başarıyla gerçekleşen keşif aracı Perseverance, şimdiye kadar Mars'tan birçok görüntü paylaştı.