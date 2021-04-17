The Daily Mail'de yer alan habere göre NASA ayrıca, asteroitin Dünya için 'herhangi bir tehdit oluşturmadığını' belirtti ve yörüngesinin cismi Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından geçirip, Güneş'e Merkür'den daha fazla yaklaşarak asteroit kuşağına geri götürdüğünü açıkladı.

Sanal Teleskop Projesi'nden gökbilimcilere göre ise, '2021 GW4' olarak adlandırılan asteroid, güvenli bir mesafeden geçerken Dünya için hiçbir tehdit oluşturmadı ve daha yakın olsa bile Dünya'nın atmosferinde yanacak kadar küçüktü.

Öte yandan, asteroitin uzaklığı nedeniyle büyük teleskoplar dışında gözlemlenmesinin imkansız olduğu belirtildi.

İlk olarak 6 Nisan'da tespit edilen gök cismi, Güneş'in etrafındaki bir turunu 650 günde tamamlıyor.

"Her 2000 yılda bir, bir futbol sahası büyüklüğündeki bir göktaşı Dünya'ya çarpıyor ve çarptığı bölgede önemli hasara neden oluyor" açıklamasında bulunan NASA, Dünya genelinde tehdit oluşturan gök cisimlerinin ise birkaç milyon yılda bir isabet ettiğini söyledi: "Her birkaç milyon yılda bir Dünya üzerindeki medeniyetleri tehdit edecek kadar büyük bir obje ile karşı karşıya kalırız. Dünya ve Ay üzerindeki kraterler bunların birer kanıtı. 1 ila 2 kilometreden daha büyük herhangi bir cismin geniş çaplı etkileri olabileceğine inanıyoruz."

NASA'ya göre tehlikeli olduğu bilinen en büyük asteroit ise yaklaşık 2.5 kilometre çapındaki Toutatis.

'Dünya'ya Yakın Cisimler' (NEO) olarak adlandırılan gök cisimleri, Dünya'ya 'potansiyel risk oluşturan cisimler' olarak tanımlansa da, kategorik olarak risk kategorisine alınan gök cisimlerinin önemli bir kısmının Dünya'dan uzak noktalardan geçtiği biliniyor. GT3 ismiyle sınıflandırılan bu risk grubuna, Dünya-Güneş mesafesinin yarısından daha az bir mesafeden geçen her gök cismi dahil ediliyor.