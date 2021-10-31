Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) dört astronotun gönderileceği Crew-3 görevinin NASA tarafından yapılan bir açıklama ile ertelendiği duyuruldu. 3 Kasım'a ertelenen Crew-3 görevi kapsamında astronotların ISS'de 6 ay geçirmesi planlanıyor.

Planlanan 6 aylık görev kapsamında astronotlar, toprak ve yer çekimi gibi büyüme ortamları olmadan uzayda bitki yetiştirme konusunda deneyler gerçekleştirecek ve elde ettikleri verileri diğer bilim insanlarıyla paylaşacak. Ayrıca Şubat 2022'de gerçekleştirilecek iki turistik gezi için uzay istasyonunu hazır hale getirecek.



