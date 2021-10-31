Bilim & Teknoloji NASA, SpaceX Crew-3'ün fırlatılmasını 3 Kasım'a erteledi

NASA, SpaceX Crew-3'ün fırlatılmasını 3 Kasım'a erteledi

Bilim & Teknoloji

NASA, SpaceX Crew-3'ün fırlatılmasını 3 Kasım'a erteledi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na dört astronotun gönderileceği Crew-3 görevini olumsuz hava şartları sebebiyle 3 Kasım'a erteledi.

31 Ekim 2021, Pazar 14:14 Son Güncelleme:
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Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) dört astronotun gönderileceği Crew-3 görevinin NASA tarafından yapılan bir açıklama ile ertelendiği duyuruldu. 3 Kasım'a ertelenen Crew-3 görevi kapsamında astronotların ISS'de 6 ay geçirmesi planlanıyor.

Planlanan 6 aylık görev kapsamında astronotlar, toprak ve yer çekimi gibi büyüme ortamları olmadan uzayda bitki yetiştirme konusunda deneyler gerçekleştirecek ve elde ettikleri verileri diğer bilim insanlarıyla paylaşacak. Ayrıca Şubat 2022'de gerçekleştirilecek iki turistik gezi için uzay istasyonunu hazır hale getirecek.


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