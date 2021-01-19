Dünya NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını paylaşarak uyardı

NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını paylaşarak uyardı

Dünya

NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını paylaşarak uyardı

NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını paylaşarak kuraklık sorununun ciddi bir seviyede olduğunu açıkladı.

19 Ocak 2021, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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Geride bıraktığımız 2020'nin son aylarında Türkiye'de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı. Yağış oranlarındaki düşüş baraj seviyelerini etkimiş durumda. Son günlerde görülen etkili kar yağışının bu baraj seviyelerini artırması beklense de NASA'nın açıklamasına göre kuraklık sorunu ciddi bir seviyede.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yeni bir Türkiye paylaşımı geldi. NASA bu defa Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandı.

NTV'de yer alan habere göre, yayınlanan karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Yani tablodaki söz konusu hesaplamaya göre, Türkiye'deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.


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