NASA uzayda kullanılacak tuvalet için yarışma düzenliyor

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2024 yılında, yani insanlığın Ay'a ayak basmasının 55. yılında Ay'a yeni bir 'İnsanlı yolculuk' düzenlemeyi planlıyor. Artemis adı verilen proje ile bu kez kadın bir astronotun ilk adımı atması hedefleniyor.

Yine Artemis projesi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı bir görev gerçekleştirmeyi planlayan NASA, astronotların kullanacağı tuvalet için tasarım yarışması başlattı.

NASA’dan yapılan açıklamada Ay’daki yer çekiminin Dünya’nın yer çekiminin yaklaşık olarak altıda biri olması nedeniyle vücut sıvılarının yavaş hareket ettiği vurgulandı ve tuvaletlerin hem Ay yer çekiminde hem de mikro yer çekimli ortamda çalışmak için tasarlanması istendi.

Tuvalet yarışmasının Proje Müdürü Mike Interbartolo, "Kesinlikle misyonun ana odak noktası bu değil. Ay'a geri dönmeyeceğiz, bu nedenle Ay'a tuvaletimizi yaptığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Yarışma başvuruları 17 Ağustos’ta son bulacak.

NASA’nın Artemis programı için yetiştirdiği 13 astronot adayı programı başarıyla bitirerek geçtiğimiz aylarda mezun olmuştu.

NASA geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Ay'a ayak basan ilk insanın bir kadın astronot olacağını duyurmuştu. Bu kişinin mezun olan altı kadın astronotun arasından seçilebileceği belirtiliyor.

Astronotlar 2024 yılında yapılması planlanan insanlı Ay görevinde ve 2030'lu yıllarda hayata geçmesi beklenen ilk insanlı Mars görevinde yer alacak.