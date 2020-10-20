Bilim & Teknoloji NASA ve Nokia, Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak

NASA ve Nokia, Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak

Bilim & Teknoloji

NASA ve Nokia, Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak

NASA ve Nokia, Ay üzerinde 2028 yılına kadar bir üs inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği projeyi hayata geçirecek.

20 Ekim 2020, Salı 23:00 Son Güncelleme:
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

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CNN televizyonunun haberinde, NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.

Ay'daki kablosuz iletişim ağı teknolojisi, aşırı sıcak ve radyasyonla kaplı yüzey özelliklerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanacak. Roket iniş ve kalkışlarında yüzeyde meydana gelecek titreşimlerden de etkilenmeyecek.

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