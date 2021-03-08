Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti. Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.

Yayımlanan makaleye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.

Yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek. Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi. Dünya yaklaşık 2.5 milyar yıl önce oksijen zengini bir gezegen olmuştu.