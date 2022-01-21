NASA, yıldız doğuran kara delik keşfetti

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskopu'nun son araştırması, ışığı tutsak eden, çevrelerindeki cisimleri yutan yıkıcı canavarlar olarak tasvir edilen kara deliklerin iyicil rol de oynayabildiğini belirledi.

Araştırmaya göre güney takımyıldızı Pyxis'te yer alan ve Dünya'ya 30 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan cüce gökada Henize 2-10'un kalbindeki bir kara delik, galakside meydana gelen yeni yıldız oluşumunun ateş fırtınasına katkıda bulunarak yıldız yaratımını sağlıyor.

Bu yeni keşif sayesinde, Samanyolu'ndaki yıldız sayısının sadece 10'da birini içeren Henize 2-10'un süper kütleli kara deliklerin nereden geldiği gizemini çözmede anahtar rol oynayabileceği belirtildi.

2011 yılında Henize 2-10'da bir kara delik bulunduğunun ilk kanıtını yayımlayan ve Nature dergisinin 19 Ocak sayısında basılan yeni Hubble gözlemlerinin baş araştırmacısı olan Amy Reines, şunları söyledi: "10 yıl önce, kariyerini yıldız oluşumuna adayacağını düşünen bir yüksek lisans öğrencisi olarak Henize 2-10'dan gelen verilere baktım ve her şey değişti. Başından beri Henize 2-10'da olağandışı ve özel bir şey olduğunu biliyordum ve şimdi Hubble, karadelik ile karadelikten 230 ışık yılı uzaklıkta bulunan komşu bir yıldız oluşum bölgesi arasındaki bağlantının çok net resmini sağladı”

Reines'in yüksek lisans öğrencisi ve yeni yayımlanan araştırmanın baş yazarı Zachary Schutte, "Yalnızca 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Henize 2-10, Hubble'ın kara delik akışının hem görüntüleri hem de spektroskopik kanıtlarını çok net şekilde elde edebildiği yakınlıkta. Fazladan sürpriz, dışarı akışın yıldız oluşumunu bastırmak yerine yeni yıldızların doğuşunu tetiklemesi oldu" dedi.

Reines, gelecekte cüce galaksilerin karadeliklerine yönelik daha da fazla araştırma yapılacağını, bunun süper kütleli karadeliklerin erken evrende nasıl ortaya çıktığı gizemine ipucu oluşturacağını belirtti.