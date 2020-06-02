Bilim & Teknoloji NASA'dan bir uyarı daha: Tehlikeli bir gök taşı Dünya’ya yaklaşıyor

NASA'dan bir uyarı daha: Tehlikeli bir gök taşı Dünya’ya yaklaşıyor

Bilim & Teknoloji

NASA'dan bir uyarı daha: Tehlikeli bir gök taşı Dünya’ya yaklaşıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen, ölçüleri ise 250-570 metre olarak değerlendirilen 163348 (2002 NN4) gök taşının Dünya’ya yaklaştığını bildirdi.

02 Haziran 2020, Salı 23:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

NASA’nın açıklamasına göre ölçüleri 250-570 metre olarak hesaplanan 163348 (2002 NN4) adlı gök taşının, önümüzdeki cuma günü Dünya’nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.

Sputnik'in aktardığı açıklamaya göre; 163348 (2002 NN4) adlı gök taşı, 6 Haziran’da Türkiye saatiyle 6.20’de Dünya ile en yakın konuma gelecek. Fakat bu nokta Ay’ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunduğu için bilim insanları 11.1 km/sn hızla ilerleyen gök taşının Dünya ile çarpışabileceğini öngörmüyor.

Bununla birlikte gök taşı, yörüngesi Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiği için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor.

2002’de keşfedilen 163348 (2002 NN4) gök taşının Güneş etrafındaki bir tur atması yaklaşık 300 Dünya günü sürüyor.


İlgili Haberler
"Bu daha başlangıç" diyen profesör meteor düşebilecek iki ayı açıkladıTürkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor


Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021 BMW 5 Serisi sonunda resmi olarak tanıtıldı