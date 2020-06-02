NASA’nın açıklamasına göre ölçüleri 250-570 metre olarak hesaplanan 163348 (2002 NN4) adlı gök taşının, önümüzdeki cuma günü Dünya’nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.

Sputnik'in aktardığı açıklamaya göre; 163348 (2002 NN4) adlı gök taşı, 6 Haziran’da Türkiye saatiyle 6.20’de Dünya ile en yakın konuma gelecek. Fakat bu nokta Ay’ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunduğu için bilim insanları 11.1 km/sn hızla ilerleyen gök taşının Dünya ile çarpışabileceğini öngörmüyor.

Bununla birlikte gök taşı, yörüngesi Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiği için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor.

2002’de keşfedilen 163348 (2002 NN4) gök taşının Güneş etrafındaki bir tur atması yaklaşık 300 Dünya günü sürüyor.







