Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim’de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde dini amaçları olmayan tamamen eğlenceye yönelik bir popüler kültür ögesi.

Çocukların ve yetişkinleri, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.

Cadılar Bayramı’nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. Bu bal kabakları evlerin içine yerleştirildiği gibi dış mekanlara, kapılara, bahçelere de konur. Amacınınsa 31 Ekim gecesi dünyayı ziyaret ettiğine inanılan kötü ruhları korkutmaktır.

NASA, bu yıl Cadılar Bayramı için bir sürpriz yapıp gülen bir bal kabağına benzeyen bir fotoğraf paylaştı. Güneşin yüzeyindeki aktif bölgeler yüzünden meydana gelen bu ürkütücü gülümseme benzeri hal adeta bir yangını andırıyor. Güneş yüzeyindeki bu gülümseyen yüz 2014 yılında güneşin solar aktivitesinin en yüksek olduğu zamanda çekilmiş.

Bilim insanları bu fotoprafı paylaşırken uyarı yapmaktan da geri kalmıyorlar: NASA'ya göre güneşin solar aktivitesi artık mümkün olan en minimum düzeyde gerçekleşiyor. Bu da giderek düşen hava sıcaklıklarının sorumlusu olarak gösteriliyor.

Peki siz gülen bal kabaklarından mı yoksa öfkeli bir güneşten mi daha çok korkarsınız?