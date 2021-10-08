'Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi?' sorusunu soran NASA, bu soruya cevap bulmak için Salda Gölü'nün mikrobiyal fosillerini incelediklerini söyledi.

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre, Perseverance ile Mars gezegeninde keşifler yapan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen’deki Jezero Krateri ile benzer mineral ve tortular barındırdığı için araştırmalarında faydalandığı Salda Gölü‘nü yeniden paylaştı.

“Mars’ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi?” ifadelerini kullanan NASA, Burdur‘da yer alan ve Millet Bahçesi projesi nedeniyle ağır tahribat altındaki Salda Gölü’nün fotoğrafını paylaştı.

SU ALTINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜYOR

Bugün Mars’ın yüzeyinin bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum olduğunu belirten NASA, “Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri’ni keşfetmekle meşgul” ifadelerini kullandı.

Açıklamada “Fotoğraftaki kayalar, Türkiye’deki Salda Gölü’nün sahil şeridini süslüyor. Sudaki mineraller gezegeniminizdeki bilinen en eski fosilleşmiş yaşam kayıtlarından bazılarını sunuyor. Bilim insanları Dünya üzerinde mikrobiyal fosilleri inceleyerek yaşam belirtilerini daha iyi anlayabileceklerini umuyor” denildi.

NASA, Jezero Krateri’ndeki kayaçlarla Salda Gölü’ndeki kayaların birbirine benzediği düşüncesini tekrarladı. Salda Gölü’ndeki mikrobiyalit fosilleri inceleyen NASA’da görevli bilim insanları Mars’ın eski halini daha iyi anlamayı hedefliyor.



