NASA'dan tarihi açıklama

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı OSIRIS-REx, gök taşı Bennu'da su kalıntıları tespit etti

11 Aralık 2018, Salı 19:27
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NASA'dan tarihi açıklama

NASA'dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx'in 500 metre çapındaki asteroidin kil tabakaları arasına sıkışmış su molekülleri bulduğu bildirildi.

BİR ZAMANLAR SU VARDI

"Hidroksil" adı verilen, oksijen ve hidrojen atomlarının birbirine bağlı bulunduğu moleküllerin, asteroidin koptuğu gök cisminin gövdesinde bir zamanlar su bulunduğunun işareti olduğu belirtildi.

OSIRIS-REx, 2 yıl süren yolculuğun ardından Apollo Kuşağı'ndaki asteroide ulaşmıştı.

Bennu'ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx'in karbon oluşumlu gök taşından örnekler toplayacak.

2023'TE DÜNYA'YA DÖNECEK

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin yeni bulgulara ufuk açması bekleniyor.

OSIRIS-REx, Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek.

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