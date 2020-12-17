Bakan Navdeep Bains, "Astronotlarımızdan biri, Ay'ın etrafında seyahat eden ilk Kanadalı olurken tüm gözler gökyüzüne bakacak. Kanada, Apollo görevlerinden bu yana ilk mürettebatlı Ay görevinde ABD'ye katılacak. Bu, Kanada'yı, ABD'den sonra derin uzayda astronotu olan ikinci ülke yapacak" dedi.

NASA, Artemis ismini verdiği program kapsamında, 2023 yılında Ay'a uzay aracı göndereceğini açıklamıştı.

Kanada'nın NASA programlarında görev alan halen dört aktif astronotu bulunuyor. Bakan Bains, Artemis programına katılacak astronotun ismini açıklamazken, astronotların Ay yüzeyine inmeyeceklerini, sadece keşif çalışması yapacaklarını duyurdu.

Artemis programı, Ay'ın keşfi ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevleri mümkün kılmak için Ay yüzeyine yeni bir uluslararası uzay istasyonu kurma gibi amaçları kapsıyor.







