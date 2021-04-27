NASA ekibine E-Nose için ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından 3 milyon 800 dolarlık hibe verildi. E-Nose normalde astronotlara uzaydaki cıva ve benzeri zehirli gazların solunmasına karşı uyarıyordu. Bu mantıkta ilerlendiğinde insanlardan dışarıya verdikleri her nefeste virüsün olup olmadığını tespit edecek.

E-Nose, uzay aracının içindeki hava kalitesinin izlenmesine yardımcı olmak için kullanılan teknolojiden türetilen akıllı telefon tabanlı bir cihaz. Ancak NASA, bir kişinin nefesini "koklayarak" COVID-19'u tespit etmek için ilerleyecek. E-Nose, paylaşılan iç mekan alanlarına girmeden önce bireyleri taramak için sıcaklık kontrollerinin nasıl kullanıldığına benzer bir şekilde, virüsün toplulukta yayılmasını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Cihazın mucidi Jing Li, "Nefeste birçok VOC var ve sağlıklı insan nefesinde yeni olan veya virüs nedeniyle miktarı değişen VOC'leri( Volatile organic compound/ Uçucu Organik Bileşik) arıyoruz. Biyobelirteçleri belirledikten sonra, sensörlerimizi onları algılayacak şekilde ayarlayabiliriz" dedi.

E-Nose bir hasta test için geldiğinde nefesinden koronavirüs olup olmadığını kısa süre içinde ölçüp sonucu çıkartabiliyor. Bu anlık veri aktarımı, halk sağlığı ile ilgili gerçek zamanlı kararları bilgilendirmek için E-Nose cihazlarından oluşan bir ağın kullanılmasına da izin verecek. Bu tür akıllı COVID-19 tanımlamasını etkinleştirmek için şu anda bir makine öğrenimi algoritması geliştiriliyor.