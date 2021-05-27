Dünya NASA'nın paylaşımı büyük ilgi gördü: Hey İstanbul, parlıyorsun!

NASA'nın paylaşımı büyük ilgi gördü: Hey İstanbul, parlıyorsun!

Dünya

NASA'nın paylaşımı büyük ilgi gördü: Hey İstanbul, parlıyorsun!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaşarak "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notunu düştü.

27 Mayıs 2021, Perşembe 00:52 Son Güncelleme:
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NASA, sosyal medya platformu Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı. Paylaşımda "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü.

"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.


https://www.instagram.com/p/CPWZcYLplvu/


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