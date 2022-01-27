Sosyal medya birkaç gündür NASA'nın ilginç ilanını konuşuyor. Zira NASA resmi hesabından yaptığı duyuru ile Üç aşamalı Deep Space Food Challenge (Derin Uzay Yemek Yarışması) adlı etkinlik başlattığını duyurdu. Deep Space Food Challenge kapsamında NASA bir sorunun yanıtını arıyor; Astronotları uzayda nasıl besleyebiliriz? Kurum bu soruya yanıt bulan kişi veya ekibe 1 milyon Dolar ödül vereceğini belirtiyor. Bu kapsamda üç yıllık derin uzay görevine çıkan 4 kişilik bir mürettebat için bir teknoloji geliştirilmesi isteniyor. Ödülü kazanmak için söz konusu teknolojiyi minimum kaynak ve atıkla hazırlamak en önemli kriter olarak gösteriliyor. Ancak para ödülünü sadece ABD vatandaşları alabiliyor. NASA, halihazırda 18 ABD'li ekibe toplamda 450 bin dolar ödül verdi.

İKİNCİ AŞAMA, ÜRETİME BAŞLAMAK

Yarışmanın ikinci aşamasında ise teknolojilerin prototiplerinin hayata geçirilmesi ve gıda üretimine başlanması isteniyor.

Bu alandaki çalışmalara son derece önem verdiklerinin altını çizen NASA yetkilisi Jim Reuter konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

Gıda teknolojisinin sınırlarını zorlamak, geleceğin kaşiflerinin sağlığını korumaya yarayacaktır.

İkinci aşama için son katılım tarihi ise 28 Şubat.

Hürriyet







