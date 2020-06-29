NASA'nın tasarladığı akıllı kolye yüzünüze dokunursanız sizi uyaracak
NASA, ellerini sıklıkla yüzüne götürenleri uyarmak için Pulse adlı bir akıllı kolye geliştirdi. Kirli ellerle yüze teması engellemek adına tasarlanan ürün, elini yüzüne yakınlaştıran kullanıcıları titreşim göndererek uyaracak. Onur Binay/posta.com.tr
29 Haziran 2020, Pazartesi 15:15 Son Güncelleme:
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NASA bu kolyenin ticari üretimini yapmayacağını fakat 3D olarak konsepti yapmak isteyenler için açık kaynak kodlu bir proje haline getirdiğini açıkladı. Bu sayede dileyen herkes ücretsiz olarak projeyi indirip kolyeyi 3D basabilir.
Kullanıcıların boynuna takacağı küçük cihaz üzerindeki hareket sensörü, ellerinizi yüzünüze yaklaştırdığınızı fark edince, ışıkla ve titreşimle uyarı veriyor. Böylece kullanıcının dalgınlıkla elini ağzına, gözüne götürmesinin önüne geçiliyor.