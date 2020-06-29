NASA bu kolyenin ticari üretimini yapmayacağını fakat 3D olarak konsepti yapmak isteyenler için açık kaynak kodlu bir proje haline getirdiğini açıkladı. Bu sayede dileyen herkes ücretsiz olarak projeyi indirip kolyeyi 3D basabilir.

Kullanıcıların boynuna takacağı küçük cihaz üzerindeki hareket sensörü, ellerinizi yüzünüze yaklaştırdığınızı fark edince, ışıkla ve titreşimle uyarı veriyor. Böylece kullanıcının dalgınlıkla elini ağzına, gözüne götürmesinin önüne geçiliyor.



