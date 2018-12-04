NASA’nın uzay aracı OSIRIS-REx, gök taşı Bennu’ya ulaştı

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NASA’dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx’in 2 senelik takibin ardından 500 metre çapındaki Bennu’ya ulaştığını bildirdi.

4.5 milyar yıllık Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutacak sırlar barındırdığı düşünülen ve bu nedenle 'astronomik bir zaman kapsülü' olarak nitelendirilen Bennu, Dünya'ya 122 milyon kilometre mesafede bulunuyor.

OSIRIS-REx, her geçen gün Bennu'ya biraz daha yaklaşacak ve 31 Aralık'ta da gök taşının yörüngesine girecek. Şu ana kadar hiçbir uzay aracı, bu kadar küçük bir uzay cisminin yörüngesine girmemişti.

Bennu’ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx gök taşından bazı örnekler toplayacak.

OSIRIS-REx, misyon boyunca Bennu'ya iniş yapmayacak ancak 2020 yılında 3 metrelik mekanik koluyla anlık olarak gök taşına dokunup buradan toz ve partiküller toplayacak.

OSIRIS-REx'in 60 gram numune taşıyacak 'kargo paketi' daha sonra araçtan ayrılacak ve 2021 yılında Dünya'ya doğru yola çıkacak.

ABD'nin Utah eyaletine paraşütle inecek olan kapsül, 1960'larda ve 1970'lerin başında Apollo astronotları tarafından Dünya'ya getirilen Ay taşlarından sonra uzaydan gezegenimize getirilmiş en büyük numune paketi olacak.



