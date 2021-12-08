Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, yeni görevlerde rol alacak astronot adaylarını tanıttı. Adayların tanıtımı için NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde tören düzenlendi. Yaklaşık 12 bin aday arasından 10 kişi seçildi. 6 erkek ve 4 kadından oluşan bu yeni sınıf, 2 yıl boyunca NASA’dan eğitim alacak.

NASA’nın adayları arasında bir isim dikkat çekiyor: Deniz Melissa Burnham. Deniz, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde doğdu ancak Türk vatandaşlığına sahip. Eğitimler başarıyla tamamlayıp NASA’nın uzaydaki görevlerinden birine katılma fırsatı elde ederse, uzaya çıkan ilk Türkiye doğumlu astronot olacak.

Deniz Melissa Burnham kimdir?

NASA’nın web sitesinde Deniz Melissa Burnham hakkında biyografi yayınlandı. Kaliforniya Üniversitesi’nin kimya mühendisliği ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin makine mühendisliği bölümlerini tamamladı. NASA’nın Kaliforniya’daki Ames Araştırma Merkezi’nde staj yaptı. Uzun süre enerji sektöründe çalıştı ve son olarak ABD Deniz Kuvvetleri’nde teğmenlik yaptı. Deniz Melissa Burnham, NASA’nın 2021 yılı astronot adayı olarak 2 yıl boyunca Astronot eğitimi alacak. Eğitimler Ocak 2022’de başlayacak.



