Parker Solar Probe olarak isimlendirilen NASA uzay aracı, Güneş ‘in dış atmosferi olarak da bilinen taç küreden uçması ile tarihte ilk kez bir uzay aracının Güneş ‘e bu kadar yakınlaştığı görüldü. NASA, bu olayı aracın Güneş’e dokunması olarak nitelendirdi.

NASA uzay aracı, Güneş’in atmosferindeki parçacıklar ve manyetik alanları örneklendirdi. Güneş bilimi için yeni bir eşik olarak görülen adım, bilim insanlarına güneş sistemi içerisindeki kritik bilgilerin çıkarılması konusunda yardımcı olması bekleniyor.

Washington NASA Genel Merkezi Bilim Misyonu Müdürlüğü görevlisi Thomas Zurbuchen, Parker Solar Probe’un Güneş’e dokunması olarak nitelendirdiği durum ile ilgili “Bu kilometre taşı bize sadece Güneş’imizin evrimi ve güneş sistemimiz üzerindeki etkileri hakkında daha derin bilgiler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi yıldızımız hakkında öğrendiğimiz her şey bize evrenin geri kalanındaki yıldızlar hakkında daha fazla şey öğretiyor.” şeklinde konuştu.

NASA tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en önemli misyonlardan biri olarak nitelendirilen çalışma, 3 yıl önce fırlatıldı. Güneş’e dönük kısmı, yörüngede 1370 derecelik sıcaklığa rağmen 7 yıl boyunca görev yapabilmesi bekleniyor. Araç, bir problem olmadığı taktirde 7 yıl boyunca Güneş’in etrafında 24 kez dönecek.